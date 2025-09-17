Omicidio mafioso a Brusciano | arrestato affiliato al clan Rega per l’uccisione di Fortunato De Longis nel 2019

Eseguita dai Carabinieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di omicidio e porto illegale di arma da fuoco, aggravati da modalità mafiose. Decisive le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.. Si comunica che, in data odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di un soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità e finalità mafiose. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it