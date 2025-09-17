Omicidio Kirk prima udienza per il sospetto omicida
Prima udienza per Tyler Robinson, accusato di aver ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk in un campus universitario dello Utah. È durata un quarto d'ora. L'uomo era in videocollegamento dal carcere dov'è sorvegliato 24 ore al giorno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il sospettato dell'omicidio di Charlie Kirk compare in tribunale in video dal carcere. Il giudice legge le accuse, il procuratore annuncia la richiesta di pena di morte. Udienza rinviata al 27 settembre Leggi l’articolo completo su RaiNews.it - facebook.com Vai su Facebook
