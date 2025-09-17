Omicidio Kirk le chat di Robinson | Non ne potevo più del suo odio

Frammenti di confessioni, il timore di essere di scoperto, soprattutto dai genitori. Poi l’odio provato nei confronti di Kirk. Nei fascicoli giudiziari legati a Tyler Robinson stanno emergendo i dettagli del movente dietro l’omicidio dell’attivista statunitense. A chiarire la vicenda ci sono le testimonianze dei familiari e soprattutto le conversazioni con Lance Twiggs, la partner transgender con cui Robinson aveva una relazione. In una di queste chat, riportata dal procuratore della Contea di Utah Jeff Gray, il giovane ha scritto a Twiggs: «Guarda sotto la tastiera». Lì viene trovato un biglietto: «Ho avuto l’opportunità di eliminare Charlie Kirk e lo farò». 🔗 Leggi su Lettera43.it

