Omicidio di Leonardo Ricucci vicino Foggia ucciso il nipote del boss che morse all' orecchio un poliziotto

Omicidio a Monte Sant'Angelo sul Gargano, Leonardo Ricucci ucciso a colpi di arma da fuoco: era nipote di un boss ammazzato nel 2019. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Omicidio sul Gargano: assassinato il nipote del boss Ricucci. “La mafia è tornata a uccidere” - Lo hanno freddato in macchina, vicino alla sua masseria in una zona impervia del Gargano, vicina a Monte Sant’Angelo. Da ilfattoquotidiano.it

omicidio leonardo ricucci vicinoOmicidio nel Gargano, nipote di boss ucciso in auto - E' stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, con ogni probabilità fucile (arma spesso utilizzata negli agguati soprattutto sul Gargano) Leonardo Ricucci, 38 anni, assassinato a Monte Sant'Angelo ... Si legge su msn.com

