Omicidio di Leonardo Ricucci vicino Foggia ucciso il nipote del boss che morse all' orecchio un poliziotto
Omicidio a Monte Sant'Angelo sul Gargano, Leonardo Ricucci ucciso a colpi di arma da fuoco: era nipote di un boss ammazzato nel 2019. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: omicidio - leonardo
Leonardo Fresta condannato all'ergastolo per l'omicidio della convivente Debora Pagano
Omicidio nel foggiano, uomo ucciso a colpi di pistola: Leonardo Ricucci aveva 38 anni, l'orrore nella notte
Omicidio nella notte sul Gargano ( #Foggia ), ucciso Leonardo Ricucci di 38 anni. - X Vai su X
ELISA Un thriller drammatico firmato da Leonardo Di Costanzo. Elisa, in carcere da 10 anni per l’omicidio della sorella, affronta i suoi ricordi confusi grazie all’incontro con il criminologo Alaoui. La verità che emerge è sconvolgente, un dolore che apre le port - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio sul Gargano: assassinato il nipote del boss Ricucci. “La mafia è tornata a uccidere”; Non rientra a casa, lo trovano morto in auto: Leonardo Ricucci ucciso con una scarica di proiettili; Omicidio a Monte Sant'Angelo: 38enne ucciso a colpi di arma da fuoco.
Omicidio sul Gargano: assassinato il nipote del boss Ricucci. “La mafia è tornata a uccidere” - Lo hanno freddato in macchina, vicino alla sua masseria in una zona impervia del Gargano, vicina a Monte Sant’Angelo. Da ilfattoquotidiano.it
Omicidio nel Gargano, nipote di boss ucciso in auto - E' stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, con ogni probabilità fucile (arma spesso utilizzata negli agguati soprattutto sul Gargano) Leonardo Ricucci, 38 anni, assassinato a Monte Sant'Angelo ... Si legge su msn.com