Omicidio di Charlie Kirk George Soros nel mirino di Trump

Open.online | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il brutale assassinio di Charlie Kirk che ha scosso gli Stati Uniti e ha riacceso il dibattito sulla violenza politica, rischia di esserci un’ulteriore vittima: libertà di espressione. Donald Trump e i suoi collaboratori stanno preparando un’offensiva legale e politica che mira non solo a punire l’autore del delitto un 22enne che, secondo l’accusa, avrebbe agito da solo, ma anche a colpire l’intero mondo delle organizzazioni non profit legate alla sinistra americana. Secondo il New York Times, la Casa Bianca sta già compilando «liste di proscrizione» di gruppi e finanziatori considerati ostili all’amministrazione. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - charlie

Charlie Kirk ucciso durante un evento: chi era e i motivi dell’omicidio

Charlie Kirk, omicidio all’università dello Utah: il momento dello sparo in un video

Omicidio Charlie Kirk, il killer «ha sparato da 180 metri». Trump: «Sinistra radicale responsabile del terrorismo»

Omicidio di Charlie Kirk, George Soros nel mirino di Trump; Prima udienza per il sospetto omicida di Kirk, lo Utah chiederà la pena di morte - Arrestato anziano che si autoaccusò dell'attentato; Charlie Kirk. Chi era costui?.

omicidio charlie kirk georgeTyler Robinson ora rischia la pena di morte, il procuratore: “L’omicidio di Charlie Kirk è una tragedia americana”. Chi sono le altre venti persone nel mirino dell’Fbi - Tyler Robinson, il presunto killer dell’attivista conservatore Charlie Kirk, è stato formalmente accusato di omicidio aggravato. Come scrive notizie.com

omicidio charlie kirk georgeIsraele dietro l'omicidio di Charlie Kirk? L'allusione di Marco Rizzo - Charlie Kirk è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco mercoledì 10 settembre durante un evento pubblico alla Utah Valley University. Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Charlie Kirk George