Omicidio di Bovisio Masciago inizia il processo per Stella Boggio per la morte del compagno | cos'è successo in aula

Al via il processo a carico di Stella Boggio, la 33enne che ha ucciso con una coltellata al petto il compagno Marco Magagna dopo una lite avvenuta la notte del 7 gennaio nella casa che i due condividevano a Bovisio Masciago. La 33enne - agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Limbiate - è chiamata ora a rispondere dell'accusa di omicidio volontario davanti alla Corte d’Assise di Monza. Ecco cosa è successo in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L'omicidio del compagno a Bovisio. Una coltellata fatale al cuore. Boggio va a processo a settembre

