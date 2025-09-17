Omicidio di Bovisio Masciago inizia il processo per Stella Boggio per la morte del compagno | cos'è successo in aula
Al via il processo a carico di Stella Boggio, la 33enne che ha ucciso con una coltellata al petto il compagno Marco Magagna dopo una lite avvenuta la notte del 7 gennaio nella casa che i due condividevano a Bovisio Masciago. La 33enne - agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Limbiate - è chiamata ora a rispondere dell'accusa di omicidio volontario davanti alla Corte d’Assise di Monza. Ecco cosa è successo in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it
