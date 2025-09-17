Omicidio di Antonio Grossi | condannati gli autori del pestaggio Nico Carroccia e Matteo Quinto

17 set 2025

Due condanne per la morte di Antonio Grossi, 63enne di Fondi, trovato senza vita nella sua abitazione il 9 giugno del 2024. Quella che sembrava sulle prime una morte per malore ha rivelato poi un quadro più inquietante. Come accertato, l'uomo era deceduto infatti per le conseguenze di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

