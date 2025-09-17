Omicidio De Longis | in manette un uomo del clan Rega

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di un uomo accusato di omicidio e porto illegale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Omicidio Brusciano, arrestato il responsabile dell’agguato di De Longis

Omicidio De Longis, svolta dopo 6 anni: in manette affiliato del clan Rega; Omicidio De Longis: in manette un uomo del clan Rega; Fioraio ucciso perchè mancò di rispetto: arrestato uno dei presunti assassini.

Brusciano, arrestato presunto killer del fioraio Fortunato De Longis - Svolta nelle indagini sull’agguato del 2019 Brusciano, arrestato presunto killer del fioraio Fortunato De Longis ... marigliano.net scrive

omicidio de longis manetteOmicidio nel 2019 nel Napoletano, arrestato il killer - Omicidio e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità e finalità mafiose: è quanto la Dda di Napoli contesta a una persona accusata di essere l' autore dell' omicidio di Fortunato De Longis, ucc ... Come scrive ansa.it

