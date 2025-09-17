Nessun secondo assassino nell’omicidio di Chiara Poggi. È quanto riporta l’agenzia Ansa citando la conclusione della consulenza depositata ieri in Procura a Pavia dal comandante dei Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, nell’ambito delle nuove indagini sul delitto avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Il rapporto, lungo 300 pagine e realizzato con tecnologie avanzate, ricostruisce la scena e la dinamica del crimine per cui Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, sconta una condanna definitiva a 16 anni. Il sopralluogo dei Ris a Garlasco. Il 9 giugno scorso, i carabinieri dei Ris hanno effettuato un sopralluogo nella villetta di Garlasco, ancora abitata dai genitori di Chiara, realizzando una ricostruzione 3D con l’ausilio di droni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Omicidio Chiara Poggi: secondo il Ris nessuna traccia di un secondo assassino