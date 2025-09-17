omicidio avvenuto sei anni fa un arresto dei carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di un soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità e finalità mafiose. In particolare, le indagini, condotte attraverso tradizionali attività investigative, intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché riscontri a dichiarazioni di collaboratori di giustizia hanno permesso di raccogliere plurimi elementi indiziari circa la responsabilità dell’indagato nella commissione dell’omicidio di Fortunato De Longis, avvenuto a Brusciano (NA) in data 24 marzo 2019. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

