Omicidio Alessandra Matteuzzi definitivo l' ergastolo per il killer ed ex fidanzato Giovanni Padovani

Affaritaliani.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso novembre. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

