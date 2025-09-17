Omicidio Alessandra Matteuzzi definitivo l' ergastolo per il killer ed ex fidanzato Giovanni Padovani

I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa contro la sentenza dello scorso novembre. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Omicidio Matteuzzi, la lettera della famiglia di Alessandra: "Tre anni dal tuo femminicidio, senza ergastolo non ci sarà giustizia"

Alessandra Matteuzzi, ergastolo definitivo per l'ex Giovanni Padovani. La sorella della vittima: «Ha distrutto la vita a tutti noi» - Tre anni dopo il femminicidio dell'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi , 56 anni, diventa definitivo l'ergastolo per Giovanni Padovani, ex calciatore dilettante e modello, 28enne che il 23 agosto del 2022 uccise a calci, pugni e martellate

