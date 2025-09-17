Omicidio a Monte Sant’Angelo | 38enne crivellato di colpi di arma da fuoco nella sua auto

ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima è Leonardo Ricucci. Un uomo di 38 anni, identificato come Leonardo Ricucci, è stato ucciso nella notte tra il 16 e il 17 settembre a Monte SantAngelo, in provincia di Foggia. Il corpo crivellato di colpi d’arma da fuoco è stato rinvenuto all’interno della sua automobile. Il ritrovamento dopo l’allarme dei familiari. La sera precedente, Ricucci non aveva fatto rientro a casa, destando forte preoccupazione tra i parenti che hanno immediatamente chiesto aiuto. Le ricerche si sono concluse in una zona isolata del paese, nei pressi di una masseria, dove è avvenuta la tragica scoperta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

omicidio monte sant8217angelo 38enneUCCISO Omicidio a Monte Sant’Angelo: 38enne ucciso a colpi di pistola - La vittima è Leonardo Ricucci, 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Riporta statoquotidiano.it

omicidio monte sant8217angelo 38enneMonte Sant'Angelo, 38enne ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte - A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni, già noto alle forze di polizia, è stato ucciso a colpi di ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

