Omicidio a Monte Sant’Angelo | 38enne crivellato di colpi di arma da fuoco nella sua auto
La vittima è Leonardo Ricucci. Un uomo di 38 anni, identificato come Leonardo Ricucci, è stato ucciso nella notte tra il 16 e il 17 settembre a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. Il corpo crivellato di colpi d'arma da fuoco è stato rinvenuto all'interno della sua automobile. Il ritrovamento dopo l'allarme dei familiari. La sera precedente, Ricucci non aveva fatto rientro a casa, destando forte preoccupazione tra i parenti che hanno immediatamente chiesto aiuto. Le ricerche si sono concluse in una zona isolata del paese, nei pressi di una masseria, dove è avvenuta la tragica scoperta.
