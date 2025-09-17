Oltre mille persone per il Congresso Nazionale di Airipa per i disturbi dell' apprendimento

Pisa, 17 settembre 2025 – Si aprirà con grande successo il XXXIII Congresso Nazionale Airipa (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento), che ha registrato la straordinaria partecipazione di oltre 1000 congressisti tra insegnanti, psicologi, logopedisti, neuropsichiatri infantili e altri professionisti del settore. L'evento, si svolgerà dal 18 al 20 settembre in modalità duale nelle strutture dell'Università di Pisa nel Polo Porta Nuova, partner scientifico dell'iniziativa, ha rappresentato un momento di incontro fondamentale tra il mondo della scuola e quello clinico, confermandosi come il principale appuntamento italiano dedicato ai disturbi dell'apprendimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

