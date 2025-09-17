Oltre al danno la beffa | la multa assurda inflitta all’Atletico Cimina Falisca

Non sarà forse curioso come il caso di Benjamin Button che ha fruttato tre Premi Oscar nel 2008, ma anche quanto accaduto alla società calcistica dell’Atletico Cimina Falisca, formazione che milita nel Campionato di Promozione. Il club della Tuscia è stato citato oggi, mercoledì 17 settembre 2025. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it