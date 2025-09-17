Olivia Dean | Man i need domina le chart prima del debutto italiano
Olivia Dean conquista le classifiche UK e globali con “Man i need”. Il 22 maggio 2026 il primo live italiano al Carroponte di Milano. Olivia Dean – Photo credit: Jack Davison MILANO – Presenza ammaliante e voce soul in grado di ipnotizzare chiunque. Dopo numerose nomination ai BRIT Awards e ai Mercury Prize, si presenta così Olivia Dean, nuova stella inglese pronta a brillare nella scena musicale internazionale. Il suo singolo “Man I Need” sta scalando le classifiche: è attualmente al n.1 nella chart dei singoli su Spotify UK, alla #2 nella classifica singoli inglese e, infine, tra i brani più ascoltati nella classifica globale di Spotify (attualmente alla #6) Il singolo, in tutte le radio italiane, è tratto dall’album di prossima uscita dell’artista, “The Art of Loving” (sulle piattaforme digitali e in edizione fisica in tutto il mondo dal 26 settembre). 🔗 Leggi su Lopinionista.it
