Olimpiadi la sicurezza nelle mani del prefetto Masciopinto Zaia | È stato questore di Venezia ha lasciato un ricordo indelebile
A poco più di quattro mesi dalla apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, il prossimo 6 febbraio, c?è ottimismo sulla conclusione delle opere strategiche,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
ESERCITO NELLE STRADE IN VISTA DELLE OLIMPIADI Il comitato ordine e sicurezza approva la proposta del sindaco di Trento Franco Ianeselli, progetto Strade Sicure anche per i mercatini di Natale, avanti tutta sulla videosorveglianza urbana, in estate co
#BELLUNO - Olimpiadi #Cortina2026, #Conapo e Uil denunciano carenze organici e mezzi obsoleti. Allarme dei sindacati a 200 giorni dai Giochi invernali. Richieste misure straordinarie per garantire la sicurezza dell'evento. #VigilidelFuoco #VVF
Milano-Cortina:Zaia 'con Masciopinto sfida Giochi in buone mani'; Militari a Trento, primo via libera: la richiesta del sindaco arriva a Roma; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Varese la prima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza.
