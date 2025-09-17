Olimpia un anno speciale Il piano per l' assalto all' Eurolega nel nome di Armani

Il testamento ha confermato l'impegno della Fondazione, ora tocca al club onorare la memoria del patron appena scomparso: nuovo coach, nuovo ds, colpi di esperienza e personalità per poter competere in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il talento 18enne lascia l’Olimpia: un anno in Serbia, poi andrà nel campionato dei college Usa. Gigio Suigo, “l’unicorno italiano“ pronto a stupire il resto del mondo

L’Olimpia Castello conferma il play Grotti: "Ho voglia di ricominciare, è l’anno giusto"

Olimpia Milano: Messina “Mio ultimo anno? Non dev’essere tema. Guduric ha tendente”

