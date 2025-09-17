Ok alla vendita di San Siro a Inter e Milan | arriva la delibera della giunta Sala

Lo aveva annunciato ieri pubblicamente Giuseppe Sala e, in effetti, oggi è diventato ufficiale: la Giunta del comune di Milano ha approvato la delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan . Ora il documento dovrà essere discusso dalle commissioni, a partire da venerdì, e approderà nell'aula del Consiglio comunale la prossima settimana. " Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale - ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo, che ha la delega all'Urbanistica, nel dopo riunione convocato con la stampa -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

