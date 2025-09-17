Ok al documento d’indirizzo alla progettazione per la copertura della tribuna dello stadio

Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato stamane il documento d’indirizzo alla progettazione per realizzare i lavori di sostituzione della copertura della tribuna dello stadio Vigorito. “ Diamo il via al percorso che porterà alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione, una volta reperiti le risorse con il bando ex Universiadi, di un’opera che è assolutamente importante e necessaria per lo stadio Ciro Vigorito. I costi stimati nel documento d’indirizzo alla progettazione si aggirano attorno al milione di euro. Le fasi esecutive della progettazione, a finanziamento reperito, saranno concordate dai tecnici comunali con il Benevento Calcio”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello nell’illustrare i contenuti del provvedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

