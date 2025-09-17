Ok al documento d’indirizzo alla progettazione per la copertura della tribuna dello stadio
Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato stamane il documento d’indirizzo alla progettazione per realizzare i lavori di sostituzione della copertura della tribuna dello stadio Vigorito. “ Diamo il via al percorso che porterà alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione, una volta reperiti le risorse con il bando ex Universiadi, di un’opera che è assolutamente importante e necessaria per lo stadio Ciro Vigorito. I costi stimati nel documento d’indirizzo alla progettazione si aggirano attorno al milione di euro. Le fasi esecutive della progettazione, a finanziamento reperito, saranno concordate dai tecnici comunali con il Benevento Calcio”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello nell’illustrare i contenuti del provvedimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: documento - indirizzo
Domus del Chirurgo, approvato il documento di indirizzo per la manutenzione della copertura
Via Proteo, approvato il documento di indirizzo per l'allargamento stradale e la messa in sicurezza
- Scuola Elementare Nino Pernici - E' stato approvato il 4 settembre il documento di indirizzo alla progettazione per l'intervento di mitigazione sismica. Si tratta di un intervento impegnativo, di 2 milioni e 500 mila euro che va a portare gli standard di sicurezza d - facebook.com Vai su Facebook
Sottovia, ok alla variante "Procediamo veloci, adesso la progettazione" - Il sindaco: "Richieste di cui terremo conto nel prossimo futuro" . Scrive lanazione.it
Ok alla progettazione del nuovo asse suburbano - In giunta via libera all’intervento complessivo dal Brennero all’Acquacalda e da via Martiri delle Foibe alla via Vecchia Pesciatina e viale Castracani Dopo l’annuncio del finanziamento di 7. Come scrive lanazione.it