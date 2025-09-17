Ogni vittoria del Bodø Glimt è un riscatto culturale e sociale
Bodø è una città estrema, sospesa sopra il circolo polare artico, dove il sole in estate non tramonta mai e in inverno il buio sembra non finire. Cinquantamila abitanti circondati da fiordi spettacolari e venti gelidi, una capitale europea della cultura 2024 che fino a metà Novecento era solo un borgo di pescatori. Da qui, da questo lembo di mondo apparentemente inadatto alla vita e allo sport, arriva una delle favole calcistiche più sorprendenti d’Europa: il BodøGlimt. Il club giallonero, fondato nel 1916, ha vissuto decenni da comprimario, simbolo del Nord rurale e periferico rispetto alla Norvegia moderna di Oslo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
