Ogni minuto conta 2 | trama cast e curiosità sulla serie tv di Prime Video
La serie televisiva drammatica messicana Ogni minuto conta 2 rappresenta la seconda stagione di un racconto intenso ambientato a Città del Messico. Disponibile sulla piattaforma Prime Video, questa produzione approfondisce le conseguenze di un devastante terremoto avvenuto nel 1985. La narrazione si arricchisce di nuovi personaggi, tensioni politiche e una corsa contro il tempo per salvare vite umane sotto le macerie. regia, produzione e protagonisti della serie tv Ogni minuto conta 2. registi e produzione. La regia è affidata a tre professionisti: Jorge Michel Grau, Moisés Urquidi e Fernando Urdapilleta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
