Oggi l' ultimo saluto a Matilda Ferrari

Trentotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello di oggi, mercoledì 17 settembre, sarà il giorno del dolore in Trentino: alle 16, infatti, si svolgeranno i funerali di Matilda Ferrari, la 15enne travolta e uccisa da una betoniera nel pomeriggio del 15 settembre.La tragedia di Matilda: cos’è successoL’ultimo saluto si svolgerà nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oggi - ultimo

L’ultimo saluto a Baudo. Amadeus: “Non ha eredi”. Oggi i funerali in Sicilia

L’ultimo saluto a Nuzzolo. Oggi il corteo funebre a Galeata e Santa Sofia

I funerali di Alvaro Vitali oggi a Roma, l’ultimo saluto di Stefania Corona

? Oggi l'ultimo saluto a Matilda Ferrari: quando e dove ci sarà il funerale; Inchiesta sulla morte di Matilda, il conducente della betoniera indagato per omicidio stradale; Domani a Pinzolo l'ultimo saluto a Matilda Ferrari.

Oggi alle 16 l’ultimo saluto a Giuseppe Soli - La salma di Giuseppe Soli, 54 anni, morto in motocicletta sabato lungo la Valnerina, sarà trasportata oggi nella chiesa di San Ventura, a Spello, per il rito funebre che avrà inizio alle 16. Da lanazione.it

oggi ultimo saluto matildaL'ultimo saluto a Fede. "Non voleva andarsene" - La figlia Sveva racconta le ultime ore del padre. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oggi Ultimo Saluto Matilda