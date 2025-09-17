Oggi 17 settembre è la festa di Santa Ildegarda di Bingen | la grande mistica esperta di arti e scienza
Monaca benedettina, Santa Ildegarda di Bingen fu una mistica, teologa, esperta in varie arti tra cui la musica e la scienza. Il suo vasto sapere era illuminato dalla fede. Oggi, 17 settembre, si ricorda una santa dai mille volti: Santa Ildegarda di Bingen. Fu una monaca benedettina tedesca vissuta tra la fine dell’XI e il. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: oggi - settembre
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 settembre 2025
Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 settembre 2025
#Buongiorno. Oggi MARTEDÌ 16 SETTEMBRE è il grande giorno della straordinaria serata di beneficenza per i bambini del #CCPM Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo. Ieri con Rosario Fiorello abbiamo registrato questo simpatico video e S - facebook.com Vai su Facebook
Tognon saluta il 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito: al suo posto il colonnello Pacetti; APE sociale a prescindere dalla fruizione della Naspi; Pensione anticipata, aumentano i beneficiari dell'APE sociale, modificati i requisiti di accesso: sentenza Cassazione.
Almanacco del 17 settembre: oggi si festeggia San Roberto. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Scopri l’almanacco del 17 settembre: eventi storici, nascite e morti illustri, santi, curiosità e la Giornata mondiale per la sicurezza del paziente. Lo riporta infocilento.it
Almanacco | Mercoledì 17 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - La Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio (provincia di Grosseto), alle ore 4:04: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Lo riporta modenatoday.it