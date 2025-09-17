Officina abusiva in abitazione scatta sequestro dei Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti Un’officina meccanica abusiva, nascosta all’interno di un’abitazione privata, è stata scoperta a Curti dai carabinieri. Il blitz è stato effettuato dai militari della stazione di San Prisco con il Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta. I carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati ambientali, hanno effettuato un controllo presso la proprietà di un 51enne di Curti, accertando la presenza di un’area di circa 400 metri quadrati adibita alla riparazione di veicoli ma senza alcuna autorizzazione. L’attività veniva svolta senza rispetto delle norme, soprattutto in materia ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

