Offensiva a Gaza City migliaia di palestinesi in fuga
Migliaia di persone sono in fuga da Gaza City dopo che Israele ha lanciato l’offensiva finale nell’exclave palestinese. Nelle ultime ore sono state viste centinaia di persone trasportare i propri averi sulla strada affollata di Wadi Gaza, alcune a piedi, altre in bicicletta e altre ancora con i loro veicoli pieni fino all’orlo. Secondo una nuova stima delle forze armate israeliane, circa 400.000 palestinesi avrebbero finora evacuato Gaza City verso altre zone della Striscia. Si stima che circa un milione di palestinesi risiedesse a Gaza City prima che l’Idf iniziasse la sua offensiva nei confronti di Hamas nella zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it
