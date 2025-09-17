occupazione dei coloni a gerusalemme est reportage tg2000

Sull’ occupazione dei coloni a Gerusalemme Est , la nostra corrispondente si è recata sul posto per raccontare quanto sta accadendo. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

In questa notizia si parla di: occupazione - coloni

"Sono ben altro che coloni", la Palestina è soggetta a un'occupazione armata, perpetrata da una vera e propria milizia paramilitare

Parliamo di coloni, Cisgiordania e occupazione giovedì prossimo a Forlì al #festivaldelbuonvivere

Cisgiordania Un bambino di 12 anni è stato colpito con una pallottola al petto da un gruppo di coloni armati in un villaggio a sud di Jenin. Un colono ha investito un palestinese a Sai'er, a nord di el-Khalil (Hebron). La risposta dell'esercito di occupazione è stat

Basta commerci con le colonie israeliane: l’appello di Oxfam; L'Autorità di Occupazione Israeliana (IOA) inizia la costruzione di una nuova strada per i coloni a Gerusalemme Est; Israele taglia in due la Cisgiordania con le colonie: «Due Stati mai».

Gerusalemme, ecco gli attentatori del bus. Sono loro gli "eroi" di Hamas - Hanno un nome i due attentatori che hanno seminato sangue e panico a Gerusalemme lunedì 8 settembre. Lo riporta iltempo.it

Attentato a Gerusalemme est, cinque morti. Hamas: “Operazione eroica” - (Adnkronos) – Cinque persone sono morte nell’attacco terroristico avvenuto oggi, lunedì 8 settembre, all’incrocio di Ramot a Gerusalemme. Da sassarinotizie.com