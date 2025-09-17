Occupa una spiaggia in una riserva naturale e la annette alla sua villa privata | scatta una maxi multa
Ha trasformato una riserva naturale nella sua personalissima spiaggia privata, con tanto di collegamento diretto alla sua villa. Il proprietario dovrà ora pagare una multa di 17mila euro e sarà denunciato per una serie di reati.La spiaggia abusivaLo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: occupa - spiaggia
Policastro Bussentino, ancora sequestri di ombrelloni e sdraio lasciati sulla spiaggia libera. Continua il sequestro, da parte dei Vigili Urbani, di ombrelloni e sedie a sdraio lasciati sulla spiaggia libera per occupare il posto. Questa volta il sequestro è avvenuto i - facebook.com Vai su Facebook
Occupa una spiaggia in una riserva naturale e la annette alla sua villa privata: scatta una maxi multa; Le 6 spiagge più belle di Lampedusa: ecco dove fare il bagno sull'isola; Sul sito di Ryanair Miramare diventa una spiaggia dove fare il bagno.
Sicilia selvaggia: la Riserva di Vendicari tra mare, storia e natura - Lungo la costa orientale della Sicilia si trova una riserva naturale in riva al mare capace di unire l’aspetto selvaggio della natura incontaminata, aspra e seducente al tempo stesso, con le tracce ... Si legge su siviaggia.it
Riserva naturale dello Zingaro, le spiagge da sogno della Sicilia raggiungibili solo a piedi - Tra le più belle zone costiere d’Italia spicca, senza alcun dubbio, la Riserva naturale dello Zingaro. siviaggia.it scrive