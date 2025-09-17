Occhio Juve difesa e Koopmeiners non sono da Champions

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4-4 contro il Borussia impone diverse riflessioni sul futuro dei bianconeri: Vlahovic gira, lo spirito c'è, i gol arrivano ma per il resto. Inter, nella sua Amsterdam Chivu può riprendere ossigeno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

occhio juve difesa e koopmeiners non sono da champions

© Gazzetta.it - Occhio Juve, difesa e Koopmeiners non sono da Champions

In questa notizia si parla di: occhio - juve

Occhio al futuro, talenti locali e ora lo scudetto: Juve, la rivincita dell'Under 16

Vieri: «Inter, non è un nuovo ciclo, ma un nuovo allenatore; Juve, felice per la conferma di Tudor, la colpa non è sempre del mister; occhio a quella squadra la prossima stagione»

Mercato Juve, Vlahovic in uscita, Kolo Muani e David in arrivo. Ma occhio a quella pista che continua a essere attuale per i bianconeri! Il punto generale della situazione

Occhio Juve, difesa e Koopmeiners non sono da Champions; Champions, Juve-Dortmund 4-4: Yildiz alla Del Piero e doppio Vlahovic ma è Kelly a salvare Tudor!; Juventus-Parma, le probabili formazioni: chance per Koopmeiners.

occhio juve difesa koopmeinersKoopmeiners titolare in Juve Borussia Dortmund! Scelta a sorpresa: ecco chi resta fuori nella formazione iniziale del match di Champions League - Koopmeiners titolare in Juve Borussia Dortmund: tutti gli aggiornamenti sulle scelte per la sfida di Champions League L’attesa per l’esordio casalingo in Champions League della Juventus è terminata, e ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus, ultima chance per Koopmeiners: l’olandese non può fallire - La Juventus contro l'Inter potrebbe schierare Koopmeiners dal primo; per il centrocampista sarebbe l'ultima chance in bianconero. Scrive calcioinpillole.com

Cerca Video su questo argomento: Occhio Juve Difesa Koopmeiners