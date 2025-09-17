Occhi di gatto tre sorelle che rubano ancora la scena

di Alessandro Spagnuolo Cat’s Eye – Occhi di gatto (???????, Kyattsu Ai) è un anime* cult degli anni ’80, adattamento del manga** originale che mescola azione e commedia in puro stile sh?nen***. Ideato da Tsukasa H?j? (???, H?j? Tsukasa), la serie divenne un must tra i bambini e le bambine dell’epoca, nota per lo stile elegante dei disegni di Hojo, le ambientazioni metropolitane e una colonna sonora pop che ha fatto scuola. In Italia ebbe grande successo grazie alla sigla cantata da Cristina D’Avena e all’irresistibile mix di azione e fascino delle protagoniste. Etimologia del nome Il titolo originale Cat’s Eye (“occhio di gatto” in inglese) non ha un’etimologia profonda oltre al nome scelto per il bar di proprietà delle protagoniste. 🔗 Leggi su Ildenaro.it