Occhi di Gatto torna in carne ossa e lesbismo
Tre ragazze bellissime, tre sorelle furbissime, son tre ladre abilissime, molto sveglie agilissime. Dite la verità: l’avete letta cantando. E non potrebbe che essere così perchè la sigla di Occhi di Gatto, cantata da Cristina D’Avena, è andata anche oltre l’enorme successo del cartone animato, diventando un cult per i nati intorno agli anni ’80. Ebbene, quelle tre sorelle bellissime oggi alle 21.20 sbarcheranno in carne e ossa su Rai 2, nella serie francese di RTL TVI che in patria ha riscosso grande successo. Non si chiamano, però, Sheila, Kelly e Tati. I loro nomi sono Tamara (Camille Lou), Sylia (Constance Labbé) e Alexia Chamade (Clair Romain) e vivono a Parigi, non in Giappone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: occhi - gatto
Lupo sbrana un gatto domestico sotto gli occhi del padrone
Chiara Frattesi, chi è l'influencer, modella e fidanzata di Geolier dagli occhi di gatto: il suo identikit beauty
Occhi di Gatto: il nuovo anime arriva su Disney+ a settembre con un cast stellare
PERSO MEC A VERONA (VIA DUOMO) Smarrito gatto maschio di 3 anni castrato , occhi verdi, colore grigio e bianco. Scomparso zona via duomo , Verona. Non ha microchip. Diffidente ma buonissimo. Per info: 3479728778 - facebook.com Vai su Facebook
Occhi di gatto, il cartone animato diventa serie tv: le tre sorelle ladre ora sono in carne e ossa https://repubblica.it/venerdi/2025/09/13/news/occhi_di_gatto_nuova_serie_tv_anime-424843177/?rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #IlVenerdì - X Vai su X
Occhi di gatto, dal celebre cartone alla nuova serie su Rai2; Le tre sorelle che hanno fatto sognare migliaia di adolescenti: ve le ricordate?; Occhi di gatto, il cartone animato diventa serie tv: le tre sorelle ladre ora sono in carne e ossa.
Occhi di Gatto torna in carne, ossa e lesbismo - Trama e cast della serie francese Occhi di Gatto, ispirata all'omonimo manga, in partenza su Rai 2 mercoledì 17 settembre 2025 ... Segnala davidemaggio.it
Occhi di gatto, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono e quando finisce - Primo e secondo episodio: mercoledì 17 settembre 2025 Seconda puntata - today.it scrive