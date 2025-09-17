Occhi di Gatto torna in carne ossa e lesbismo

Tre ragazze bellissime, tre sorelle furbissime, son tre ladre abilissime, molto sveglie agilissime. Dite la verità: l’avete letta cantando. E non potrebbe che essere così perchè la sigla di Occhi di Gatto, cantata da Cristina D’Avena, è andata anche oltre l’enorme successo del cartone animato, diventando un cult per i nati intorno agli anni ’80. Ebbene, quelle tre sorelle bellissime oggi alle 21.20 sbarcheranno in carne e ossa su Rai 2, nella serie francese di RTL TVI che in patria ha riscosso grande successo. Non si chiamano, però, Sheila, Kelly e Tati. I loro nomi sono Tamara (Camille Lou), Sylia (Constance Labbé) e Alexia Chamade (Clair Romain) e vivono a Parigi, non in Giappone. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

