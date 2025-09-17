Occhi di gatto la serie francese ispirata al celebre manga da stasera su Rai 2 | come ricomincia la storia?

Neppure Occhi di gatto è scampata alla mania dei remake live-action: stasera su Rai 2 alle 21:20 appuntamento con la serie francese che riporta in TV le 'tre ladre abilissime' del famosissimo manga giapponese Tre sorelle furbissime sono pronte a tornare in TV, su Rai 2, a partire da stasera, mercoledì 17 settembre, in prima serata. Le conosciamo già benissimo ma così non le abbiamo mai viste: perchè la serie francese Occhi di gatto adatta il celebre manga di Tsukasa H?j? (poi serie anime che per gli spettatori italiani ha la sigla, altrettanto famosa, cantata da Cristina D'Avena), ma lo fa in live-action. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Occhi di gatto, la serie francese ispirata al celebre manga da stasera su Rai 2: come (ri)comincia la storia?