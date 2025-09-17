Occhi di gatto la serie da stasera in tv | trama cast quante puntate sono e quando finisce

Today.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarant’anni dopo il debutto del celeberrimo anime (chi non ricorda la sigla italiana cantata da Cristina D'Avena?), “Occhi di gatto” torna con una veste nuova di zecca. Da questa sera, 17 settembre, arriva anche in Italia - su Rai 2 - la serie live-action francese tratta dal manga di Tsukasa. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: occhi - gatto

Lupo sbrana un gatto domestico sotto gli occhi del padrone

Chiara Frattesi, chi è l'influencer, modella e fidanzata di Geolier dagli occhi di gatto: il suo identikit beauty

Occhi di Gatto: il nuovo anime arriva su Disney+ a settembre con un cast stellare

Occhi di gatto, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono e quando finisce; Occhi di gatto, su Rai 2 la serie francese tratta dal manga di Tsukasa Hojo; Stasera in tv (17 settembre), Raoul Bova alle prese con una banda di ladre. In onda anche Tommaso Labate, Montalbano e la Sciarelli.

occhi gatto serie staseraOcchi di gatto, serie tv su Rai2: trama, cast e quante puntate - Occhi di gatto (titolo originale: "Cat's Eyes") è una serie televisiva francese del 2024, ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent, prodotta da Big Band Story in co- Si legge su msn.com

occhi gatto serie staseraOcchi di gatto, la serie francese ispirata agli storici personaggi arriva su Rai 2: data di inizio, trama e cast - Occhi di gatto, la serie francese ispirata agli storici personaggi del manga arriva su Rai2: data di inizio, trama, anticipazioni e cast ... Come scrive superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Occhi Gatto Serie Stasera