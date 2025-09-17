Occhi di gatto | il ritorno della magia tra carne ossa e amore lesbico

serie tv “occhi di gatto”: il ritorno delle tre sorelle in versione moderna. Le iconiche protagoniste di “Occhi di Gatto”, celebre cartone animato degli anni ’80, fanno il loro debutto in una nuova interpretazione televisiva. La serie, trasmessa su Rai 2 a partire dalle ore 21:20, rivisita la storia originale con un adattamento contemporaneo che coinvolge un pubblico più giovane e appassionato di storie avventurose e misteriose. una narrazione aggiornata con personaggi rielaborati. Le tre sorelle, chiamate nella versione originale Sheila, Kelly e Tati, sono state sostituite da Tamara (interpretata da Camille Lou), Sylia (Constance Labbé) e Alexia Chamade (Clair Romain). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

occhi di gatto il ritorno della magia tra carne ossa e amore lesbico

