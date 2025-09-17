occhi di gatto anticipazioni delle nuove puntate

serie tv “occhi di gatto”: anticipazioni e dettagli sulla prima stagione. La nuova produzione in versione live-action, ispirata al celebre manga Cat’s Eye – Occhi di Gatto di Tsukasa H?j?, sta per debuttare su Rai 2. Con un totale di 8 episodi, questa serie promette di coinvolgere gli spettatori con una trama ricca di mistero e azione. La sceneggiatura è firmata da Michel Catz, Justine Kim-Gautier e Antonin Martin-Hilbert, mentre nel cast figurano attrici come Camille Lou, Constance Labbé e Claire Romain. La prima stagione sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, offrendo un’ampia possibilità di visione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

