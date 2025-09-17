Obiettivo tricolore | la grande staffetta ideata da Zanardi tocca 10 regioni italiane

Dal 21 settembre al 10 ottobre, 70 atleti in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche attraverseranno l'Italia in 23 tappe, partendo da Gallipoli e tagliando il traguardo a Trento, in occasione del Festival dello Sport. Giusy Versace: "Nell'ultima tappa gareggerò anche io". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

