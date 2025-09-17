Obiettivo Tricolore Giusy Versace | Il grande arrivo sarà al Festival dello Sport

Presentato oggi in Senato l’evento di ciclismo “Obiettivo Tricolore", la grande staffetta di ciclismo paralimpico ideata da Alex Zanardi. La senatrice e atleta paralimpica Giusy Versace ha illustrato l'evento nella Sala Nassirya di palazzo Madama, evento che ha come media partner la Gazzetta. Dal 21 settembre al 10 ottobre, 70 atleti in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche attraverseranno l'Italia in 23 tappe, partendo da Gallipoli e tagliando il traguardo a Trento, in occasione del Festival dello Sport. Versace: "Nell'ultima tappa gareggerò anche io". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

