Obiettivo Tricolore Giusy Versace | Il grande arrivo sarà al Festival dello Sport
Presentato oggi in Senato l’evento di ciclismo “Obiettivo Tricolore", la grande staffetta di ciclismo paralimpico ideata da Alex Zanardi. La senatrice e atleta paralimpica Giusy Versace ha illustrato l'evento nella Sala Nassirya di palazzo Madama, evento che ha come media partner la Gazzetta. Dal 21 settembre al 10 ottobre, 70 atleti in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche attraverseranno l'Italia in 23 tappe, partendo da Gallipoli e tagliando il traguardo a Trento, in occasione del Festival dello Sport. Versace: "Nell'ultima tappa gareggerò anche io". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Obiettivo Italia. Byd prova la spallata al mercato tricolore
"Obiettivo tricolore": la grande staffetta ideata da Zanardi tocca 10 regioni italiane
Dal 21 settembre al 10 ottobre, 70 atleti in sella a handbike, biciclette, carrozzine olimpiche attraverseranno l'Italia in 23 tappe, partendo da Gallipoli e tagliando il traguardo a Trento, in occasione del Festival dello Sport.
Torna 'Obiettivo Tricolore', la staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi nel 2020 per riunire l'Italia dopo il lockdown.