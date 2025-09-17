Nutri-Menti in circolo | Pranzo solidale

Padovaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unisciti a noi per un pranzo solidale presso Parrocchia di Madonna della Salute, Mortise. Questo evento è un'occasione unica per condividere un pasto delizioso con la comunità locale e sostenere una buona causa. “Nutri-menti in circolo” è realizzato con il contributo del Comune di Padova -. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: nutri - menti

Nutri-Menti in circolo | Pranzo solidale il 28 settembre 2025

