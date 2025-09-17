Nuovo trailer di good boy su shudder | aumenta l’ansia e la suspense

Il panorama dell’horror cinematografico si arricchisce di una proposta innovativa e coinvolgente, pronta a catturare l’attenzione degli appassionati. Si tratta di Good Boy, un film che si distingue per la sua narrazione dal punto di vista di un cane fedele, interpretato dall’attore a quattro zampe Indy. La pellicola, diretta da Ben Leonberg e scritta in collaborazione con Alex Cannon, promette un’esperienza intensa e originale, arrivando nelle sale il 3 ottobre 2025. il trailer e le prime impressioni su good boy. una prospettiva unica nel genere horror. Il nuovo trailer ufficiale di Good Boy ha già suscitato grande interesse, evidenziando il forte apprezzamento ricevuto dalla critica: il film ha ottenuto un punteggio del 95% “Fresco” su Rotten Tomatoes. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

