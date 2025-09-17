Nuovo stadio San Siro ecco come sarà | 71.500 posti due anelli centro commerciale hotel…

Nuovo stadio San Siro . Il futuro di San Siro è ormai segnato: la Giunta di Milano si prepara a dare l’ok alla vendita dello storico stadio, aprendo la strada al nuovo impianto che ospiterà Inter e Milan. Dopo anni di incertezze e rinvii, il progetto inizia a prendere forma, con una certezza su tutte: lo stadio avrà una capienza di 71. 500 posti e sar à firmato da una delle archistar più rinomate al mondo, Sir Norman Foster. Il nuovo quartiere sportivo e commerciale sorgerà su un’area di 280mila metri quadrati, che ospiterà non solo lo stadio ma anche un centro commerciale, uffici, hotel , parco urbano, museo, medical center e il club store ufficiale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

