Nuovo San Siro svelate tutte le clausole dopo la delibera della cessione a Inter e Milan | novità sui tempi

Internews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di realizzazione. Il futuro dello stadio di San Siro e dell’area circostante entra ufficialmente nella discussione del Consiglio Comunale di Milano. Il Comune ha presentato la delibera che stabilisce gli “elementi essenziali” per la vendita del Giuseppe Meazza e dell’intero ambito urbanistico che lo ospita, un passo cruciale per la trasformazione dell’area. Il progetto, che prevede una transizione da 197 milioni di euro, è accompagnato da regole rigide e garanzie per la città. I dettagli dell’offerta e le garanzie per la città. 🔗 Leggi su Internews24.com

nuovo san siro svelate tutte le clausole dopo la delibera della cessione a inter e milan novit224 sui tempi

© Internews24.com - Nuovo San Siro, svelate tutte le clausole dopo la delibera della cessione a Inter e Milan: novità sui tempi

In questa notizia si parla di: nuovo - siro

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

Nuovo San Siro, conto alla rovescia per la cessione dell’area a Inter e Milan. Operazione da 1,2 miliardi di euro. Cosa manca ancora

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

Nuovo San Siro, svelato il progetto di Inter e Milan: stadio più piccolo e con più posti per super-ricchi; San Siro, congelata la vendita dello stadio: svelate le pressioni dei privati sulla politica; San Siro, svelato il nuovo stadio da oltre 70mila posti nel progetto voluto da Inter e Milan. E il vecchio Meazza?.

nuovo san siro svelateSan Siro a Inter e Milan, svelate tutte le clausole: ci sono anche i tempi per nuovo stadio - Il Comune porta in Consiglio la delibera che definisce gli "elementi essenziali" per la vendita ... Segnala msn.com

nuovo san siro svelateLa giunta di Milano approva la delibera per la vendita del Meazza: il nuovo stadio di San Siro entro il 2030 - Il documento, che sarà votato in Consiglio entro fine settembre, fissa la tabella di marcia dei lavori: entro il ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuovo San Siro Svelate