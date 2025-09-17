di realizzazione. Il futuro dello stadio di San Siro e dell’area circostante entra ufficialmente nella discussione del Consiglio Comunale di Milano. Il Comune ha presentato la delibera che stabilisce gli “elementi essenziali” per la vendita del Giuseppe Meazza e dell’intero ambito urbanistico che lo ospita, un passo cruciale per la trasformazione dell’area. Il progetto, che prevede una transizione da 197 milioni di euro, è accompagnato da regole rigide e garanzie per la città. I dettagli dell’offerta e le garanzie per la città. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nuovo San Siro, svelate tutte le clausole dopo la delibera della cessione a Inter e Milan: novità sui tempi