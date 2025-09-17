Nuovo liceo Galvani basta con il consumo di suolo
«Privilegiare la rigenerazione urbana evitando il consumo di suolo è un criterio fondamentale che deve guidare le scelte anche negli interventi di edilizia scolastica. La decisione della Regione di realizzare la nuova sede del liceo artistico Galvani su un terreno vergine in via Maestra Vecchia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - liceo
Serve un nuovo bus per gli studenti che raggiungono il liceo Archimede dalla zona Sud
Nuovo dirigente scolastico per il liceo "Pizzi" di Capua
Il preside del Liceo Diaz lascia la dirigenza: nuovo incarico al Ministero dell'Istruzione
Sala Consilina : Da questo nuovo anno scolastico lo storico edificio del Liceo Classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina ha finalmente riaperto le sue porte agli studenti, ai docenti e a tutta la comunità scolastica. Un traguardo atteso da tempo, che se - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo liceo Galvani, basta con il consumo di suolo; I nuovi presidi delle scuole di Bologna e provincia: tutti i nomi; Liceo Galvani, il caso dei laboratori ma il preside assicura: tutti in classe.
Edilizia: ok a documento fattibilitÃ per liceo Galvani a Cordenons - Il liceo artistico statale "Enrico Galvani" avrÃ una sede unica a Cordenons in via Maestra Vecchia. Segnala ilgazzettino.it
Liceo Galvani, i più meritevoli. I promossi con la media dell’otto - Proseguiamo e concludiamo la pubblicazione delle ragazze e dei ragazzi del Galvani ammessi all’anno sucesivo con la media dell’otto o superiore. ilrestodelcarlino.it scrive