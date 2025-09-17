Nuovo giro di presentazioni nerazzurre Raul Albiol | Pisa è la sfida più importante della mia carriera
Nuova mattinata di presentazioni ufficiali in casa nerazzurra. Stavolta pronunciare le prime parole ufficiali è toccato a Raul Albiol, Simone Scuffet, Mateus Lusuardi, M'Bala Nzola, Isak Vural, Lucas Lorran, Michel Aebischer e Jeremy Mbambi. L'esperto difensore spagnolo, neoquarantenne, ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
