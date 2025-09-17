Nuovo giorno festivo in Italia | quale giorno tornerebbe rosso sul calendario e perché
A partire dal 2026, il calendario italiano vedrà il ritorno del giorno festivo nazionale. Dopo un’assenza di quasi cinquant’anni, la ricorrenza sarà nuovamente riconosciuta come festività civile grazie all’approvazione di due proposte di legge presentate da Noi Moderati e Fratelli d’Italia, con l’appoggio di Forza Italia e Lega. Questa iniziativa coincide con l’ottocentesimo anniversario della morte del santo, ricorrenza che il Parlamento ha deciso di commemorare con il ripristino della giornata festiva. Leggi anche: Flotilla, la decisione shock di Greta Thunberg: crolla tutto! Il 4 ottobre torna festività nazionale: novità nel calendario italiano dal 2026. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: nuovo - giorno
Lo sapevate che il nuovo singolo Eros Ramazzotti “Il mio giorno preferito” ha conquistato subito il #1 EarOne Airplay?
Al via i lavori per il nuovo palazzetto Virtus, Zanetti: “Da 6 anni sogniamo questo giorno”
L’ultimo giorno di Giovanni Malagò alla guida del Coni, domani le elezioni per il nuovo presidente – Fotogallery
Saluto del Dirigente Scolastico per l'inizio del nuovo anno Carissimi Alunni, stimati Docenti, gentili Famiglie, illustri Sindaci e apprezzate Associazioni del territorio, Il primo giorno di scuola è come l’alba di un nuovo giorno: una luce che si affaccia all’orizzont - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo giorno di proteste a #TelAviv, per richiedere a gran voce la fine delle ostilità a #Gaza e il rilascio degli ostaggi #GuerraIsraele #news - X Vai su X
San Francesco torna a essere festa nazionale: la proposta con scuole e uffici chiusi; Nuova festa nazionale in Italia e scuole chiuse: scelta la data; San Francesco torna festa nazionale: il 4 ottobre sarà di nuovo giorno festivo.
Il 4 ottobre, giorno di San Francesco, diventa festivo - Il Parlamento si prepara a ridare dignità alla giornata dedicata a San Francesco d'Assisi nell'ottocentesimo anniversario della sua morte ... Segnala mam-e.it
Perché il 4 ottobre, San Francesco, può tornare a essere festivo - In Parlamento si discute del giorno del patrono d'Italia, nuova festività ... vanityfair.it scrive