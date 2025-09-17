Nuovo giorno festivo in Italia | quale giorno tornerebbe rosso sul calendario e perché

A partire dal 2026, il calendario italiano vedrà il ritorno del giorno festivo nazionale. Dopo un’assenza di quasi cinquant’anni, la ricorrenza sarà nuovamente riconosciuta come festività civile grazie all’approvazione di due proposte di legge presentate da Noi Moderati e Fratelli d’Italia, con l’appoggio di Forza Italia e Lega. Questa iniziativa coincide con l’ottocentesimo anniversario della morte del santo, ricorrenza che il Parlamento ha deciso di commemorare con il ripristino della giornata festiva. Leggi anche: Flotilla, la decisione shock di Greta Thunberg: crolla tutto! Il 4 ottobre torna festività nazionale: novità nel calendario italiano dal 2026. 🔗 Leggi su Tvzap.it

