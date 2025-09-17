Nuovo giorno festivo in Italia la data che tornerebbe ‘rossa’ sul calendario

Dal 2026 il calendario italiano tornerà a tingersi di rosso nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi. Dopo quasi cinquant’anni, la festività nazionale in onore del patrono d’Italia sarà infatti ripristinata grazie a due proposte di legge presentate da Noi Moderati e Fratelli d’Italia, subito sostenute anche da Forza Italia e Lega. La scelta non è casuale: il 2026 segnerà l’ottocentesimo anniversario della morte del santo, una ricorrenza che il Parlamento ha deciso di onorare con il ritorno della festa nazionale. La modifica non avrà effetti immediati per i lavoratori e gli studenti. Nel 2026, infatti, il 4 ottobre cadrà di domenica, giorno già festivo, e quindi non si avvertirà alcun cambiamento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it