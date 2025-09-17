Nuovo Dup maggiore chiarezza nelle scelte
Via libera del Consiglio Comunale al nuovo Documento unico di programmazione (Dup), articolato nella ’ Sezione Strategica 2026–2029 ’ e nella ’ Sezione Operativa 2026–2028 ’, che è stato approvato con i voti a favore di Pd, Avs, Pri-Azione-Sl, Spazio democratico e Movimento 5 stelle, quelli contrari di Fratelli d’Italia, Lega Modena e Modena in ascolto. È la prima volta che le due sezioni vengono esaminate e deliberate contestualmente, in coerenza con le recenti modifiche introdotte a seguito dell’aggiornamento del Regolamento comunale di contabilità. Presentato in aula dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, il Dup è lo strumento cardine della pianificazione del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
