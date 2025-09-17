Nuovo Dup maggiore chiarezza nelle scelte

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera del Consiglio Comunale al nuovo Documento unico di programmazione (Dup), articolato nella ’ Sezione Strategica 2026–2029 ’ e nella ’ Sezione Operativa 2026–2028 ’, che è stato approvato con i voti a favore di Pd, Avs, Pri-Azione-Sl, Spazio democratico e Movimento 5 stelle, quelli contrari di Fratelli d’Italia, Lega Modena e Modena in ascolto. È la prima volta che le due sezioni vengono esaminate e deliberate contestualmente, in coerenza con le recenti modifiche introdotte a seguito dell’aggiornamento del Regolamento comunale di contabilità. Presentato in aula dall’assessore al Bilancio Vittorio Molinari, il Dup è lo strumento cardine della pianificazione del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuovo dup maggiore chiarezza nelle scelte

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo Dup, maggiore chiarezza nelle scelte"

In questa notizia si parla di: nuovo - maggiore

Vicofaro, don Biancalani verso l’addio: Santa Maria Maggiore verso un nuovo parroco

All'ospedale Maggiore inaugurato il nuovo spazio per i piccoli pazienti dell'Oculistica | FOTO

Novara, al via nuovi lavori per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Maggiore

Nuovo Dup, maggiore chiarezza nelle scelte.

nuovo dup maggiore chiarezza"Nuovo Dup, maggiore chiarezza nelle scelte" - Via libera del Consiglio Comunale al nuovo Documento unico di programmazione (Dup), articolato nella ’Sezione Strategica 2026–2029’ e nella ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Dup Maggiore Chiarezza