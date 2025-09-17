Nuovo comandante in arrivo alla Stazione | è il maresciallo Giusy Esposito
Dalla giornata di mercoledì 17 settembre, a guidare gli uomini e le donne della Stazione dei carabinieri di Goro c'è il maresciallo Giusy Esposito.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa militare di 29 anni, di origini campane, ha mosso i primi passi nell'Arma nel 2016, frequentando il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
