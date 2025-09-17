Nuovo anno vecchi problemi all' Unibo | Aule sovraffollate studenti a terra e lezioni seguite dai corridoi

Il nuovo anno accademico si è aperto all’Alma Mater tra nuovo entusiasmo e vecchie difficoltà. In diversi dipartimenti del centro storico, come Giurisprudenza e Scienze Politiche, le aule hanno registrato subito un’alta affluenza, con studenti costretti a seguire le lezioni in piedi o seduti a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it