Nuovo anno vecchi problemi all' Unibo | Aule sovraffollate studenti a terra e lezioni seguite dai corridoi
Il nuovo anno accademico si è aperto all’Alma Mater tra nuovo entusiasmo e vecchie difficoltà. In diversi dipartimenti del centro storico, come Giurisprudenza e Scienze Politiche, le aule hanno registrato subito un’alta affluenza, con studenti costretti a seguire le lezioni in piedi o seduti a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
