Nuovo anno scolastico 2025 26 tra i banchi anche le due Agenzie

Fiscooggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai blocchi di partenza, insieme agli studenti, anche Entrate ed entrate-Riscossione con i loro progetti di educazione alla legalità fiscale dedicati alle classi di ogni ordine e grado. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

