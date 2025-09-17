Nuovi leak svelano l’impressionante comparto fotografico di Xiaomi 17 Pro e la famiglia Xiaomi Pad 8

Tuttoandroid.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Xiaomi 17 Pro svela le sue fotocamere Leica con zoom 5x e display secondario, mentre cresce l'attesa anche per la gamma Xiaomi Pad 8. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

nuovi leak svelano l8217impressionante comparto fotografico di xiaomi 17 pro e la famiglia xiaomi pad 8

© Tuttoandroid.net - Nuovi leak svelano l’impressionante comparto fotografico di Xiaomi 17 Pro e la famiglia Xiaomi Pad 8

In questa notizia si parla di: nuovi - leak

Le prime specifiche di Redmi Note 15 Pro+ si svelano in nuovi leak

La Swarovski Edition di Motorola Razr 60 fa mostra di sè in nuovi leak

Redmi K90 e K90 Pro: nuovi leak rivelano Snapdragon 8 Gen 5, 8 Elite 2 e batterie enormi

Cerca Video su questo argomento: Nuovi Leak Svelano L8217impressionante