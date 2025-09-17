Nuove piste ciclabili in Piemonte in arrivo 18 milioni dalla Regione

Diciotto milioni di euro per la realizzazione di nuove piste ciclabili in Piemonte.La Giunta regionale ha infatti approvado la rimodulazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027, che comprende anche un incremento delle risorse destinate al bando "PieMonta in bici"

In arrivo 88 km di nuove piste ciclabili. Coinvolti Settimo Torinese, San Mauro e ciriacese - Dalla Bra–Pollenzo alla Moretta–Saluzzo, passando per Collegno, Rivalta, Settimo, San Mauro, Dronero, Borgo San Dalmazzo e l’Unione del Ciriacese: otto progetti finanziati con 22 milioni di euro per 8 ... Scrive giornalelavoce.it

